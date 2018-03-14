Министр обороны России обратился с приветственным словом к участникам конференции по искусственному интеллекту

Военным и гражданским ученым необходимо объединить усилия для разработки технологий искусственного интеллекта, развитие которых необходимо для предотвращения возможных угроз в области технологической и экономической безопасности России. Об этом говорится в приветственном слове Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу участникам первой конференции «Искусственный интеллект: проблемы и пути решения».

Конференция организована на площадке Минобороны РФ по инициативе Российской академии наук при содействии Министерства образования и науки.

Приветственное слово участникам форума озвучил заместитель Министра обороны Юрий Борисов.

«Цель конференции продиктована необходимостью парирования возможных угроз в области технологической и экономической безопасности России. В связи с этим мы должны объединить усилия в исследовании, разработке и внедрении технологий искусственного интеллекта», – подчеркнул глава российского военного ведомства.

Военным и гражданским ученым предстоит выработать предложения организационного характера, направленные на совместную работу научного сообщества, государства и предприятий промышленности, в том числе в интересах повышения обороноспособности России.

«В результате будут созданы оптимальные условия для разработки и широкого применения робототехники, беспилотных систем и комплексов, а также новых технологий с использованием искусственного интеллекта», – отмечается в приветствии.

Вместе с высококвалифицированными специалистами и учеными в работе примет участие талантливая российская молодежь, в том числе молодые ученые, работающие в рамках Военного инновационного технополиса «ЭРА».