Мизндрав объяснил конечную цель акциза на сладкое и соленое

Российское министерство здравоохранения требует ввести акцизы на избыточное содержание соли и сахара в продуктах. Такое требование ведомство выдвигает в рамках стратегии формирования здорового образа жизни (ЗОЖ), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минздрава.

«Одной из основных задач в рамках формирования приверженности здоровому образу жизни населения является популяризация культуры правильного питания. Одной из возможных мер, обсуждаемых сегодня, в том числе и с профессиональным сообществом, является введение акцизов на сладкие напитки и на продукты с высоким содержанием соли и сахара», — пояснили в министерстве.

Представители ведомства уточнили, что речь ни в коем случае не идет о запрете каких-либо продуктов. «Ожидаемый результат данных мер — смещение потребительского спроса в сторону более здоровых продуктов питания и уменьшение количества заболеваний, связанных с чрезмерным потреблением сахара и соли, в том числе ожирения», — прокомментировали свои требования в минздраве.

Ранее стало известно, что министерство сельского хозяйства РФ написало отрицательный отзыв на подготовленный министерством здравоохранения проект стратегии ЗОЖ, аргументировав свою критику тем, что некоторые соленые продукты — например, соленые огурцы, — являются «российской пищевой традицией» и не могут облагаться акцизом.