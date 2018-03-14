МОЛНИЯ: Умер Стивен Хокинг

Только что стало известно, что на 77 году жизни умер британский физик-теоретик Стивен Хокинг. Об этом сообщили британские СМИ, а семья ученого подтвердила печальную новость.

«С глубокой скорбью сообщаем, что наш отец сегодня скончался», — сообщили дети Хокинга Роберт, Тим и Люси.



Имя Хокинга стало известно как в научных кругах, так и за их пределами после публикации в 1988 году его научно-популярной книги «Краткая история времени». Она переведена на десятки языков и издана общим тиражом более 10 миллионов экземпляров. Хокинг изучал теорию возникновения нашей Вселенной в результате Большого взрыва, а также теорию чёрных дыр. Его именем названо особое излучение чёрных дыр, испуская которое, они теряют энергию и в конце концов «умирают».

Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде, куда переехали из Лондона его родители, опасаясь бомбёжек немецкой авиации. Большую часть жизни физик провел в инвалидном кресле из-за амиотрофического склероза, который и привёл к параличу.