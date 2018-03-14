Москве пообещали ледяной дождь и гололед ближе к вечеру

Центр погоды «Фобос» предупредил жителей Москвы и столичного региона о предстоящем ледяном дожде: по прогнозу синоптиков, первая половина дня обойдется без осадков, но после 15:00 погода начнет стремительно портиться, передает РИА Новости.

«Начиная с западных районов, возрастет вероятность осадков смешанной фазы, причем мы не исключаем вероятность ледяных дождей, которые уже ближе к полуночи сменятся мокрым снегом», — уточнили специалисты «Фобоса».

Напомним, ранее МЧС предупредило о том, что на сегодняшний день по Москве и Московской области объявляется желтый уровень погодной опасности — из-за высокой скорости ветра.

Ранее эксперт «Фобоса» Евгений Тишковец сообщал, что на столицу надвигается теплый сектор атлантического циклона, из-за которого ожидаются облачная погода и осадки в виде снега, мороси и слабого ледяного дождя.

К выходным вернется антициклон, а вместе с ним — морозная погода с ночным похолоданием до 15-20 градусов ниже нуля. Климатическая весна, по мнению синоптиков, придет в Москву в апреле.