Мы высылаем российских дипломатов, - Тереза Мэй

Власти Великобритании официально заявили о принятии решения, касающегося высылки сразу 23 российских дипломатов с территории страны.Такое заявления сделала действующий премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе своего выступления перед парламентом.Она подчеркнула, что многие россияне уже давно проживает на территории Объединенного королевства, но они должны покинуть его, в случае осознанного нанесения вреда другим людям.Также Мэй сказала о немедленной заморозке международных отношений с РФ на самом высоком уровне.