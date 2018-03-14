Новости сегодня, 14.03.2018: на Марсе статуя бога ацтеков приближает НАСА к разоблачению, считают охотники за инопланетными новинками.

Виртуальные уфологи, изучая свежие фото с Красной планеты, обнаружили древние артефакты, подтверждающие, когда-то ее обитаемость. По мнению исследователей, найденный объект имеет отношение к статуе древнего бога ацтеков.

Авторитетный уфолог Скотт Уоринг полностью согласен с утверждением своих коллег и считает, что эти останки, несомненно, раскрывают жизнь Огненной планеты миллионы лет назад, которые НАСА пытаются скрыть.