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На санацию банка «Пересвет» потратят почти 100 млрд рублей


Добавлено: 14 мар 2018 в 20:01, Категория: Новости на сегодня
На санацию банка «Пересвет» потратят почти 100 млрд рублей

Финансовая помощь банку «Пересвет» может составить 99,8 млрд рублей. Это гораздо больше выделенной на санацию цифры, которую раньше озвучивал ЦБ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на годовой отчет Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

В апреле 2017 года ЦБ сообщал о выделении на финансовое оздоровление «Пересвета» кредита размером 66,7 млрд рублей. Банк в отчетности по МСФО за первое полугодие отразил именно такую цифру. Были указаны два заема — 47,6 млрд рублей на 15 лет под 0,51% годовых и 19,1 млрд рублей на шесть лет под 4,01% годовых.

В отчете АСВ отмечается, что в плане мер по спасению «Пересвета» предусматривается финансовая помощь банку на общую сумму 99,8 млрд рублей. Причины, по которым эта сумма заметно больше озвученной ЦБ, не указаны.

Инвестор «Пересвета» в рамках санации Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) в консолидированной отчетности за 2017 год сообщил, что уже привлек у АСВ кредиты номинальной стоимостью 93,1 млрд рублей. Следовательно, «Пересвету» в 2018 году осталось привлечь еще 6,8 млрд рублей.



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Добавлено: 14 мар 2018 в 20:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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