«Нафтогаз» договорился о встрече с представителями «Газпрома»

«Нафтогаз» достиг соглашения с российским монополистом «Газпромом» о проведении встречи для обсуждения судьбы контрактов о поставках газа и транзите в Европу.

Пресс-служба НАК сообщает: «К концу месяца должна состояться „встреча на Эльбе“ (или какой-то другой красивой реке) с нашей дорогой монополией».

При этом «Нафтогаз» не видит необходимости отменять контракты, а также ожидает имплементации «Газпромом» решений Стокгольмского арбитража.

В пресс-службе добавили: «Мы направили Газпрому требование о пересмотре тарифа. На встрече, конечно, будет обсуждаться выполнение решений арбитража».