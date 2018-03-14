Налоговая амнистия 2018 года: кому и какие долги спишет государство

С начала этого года власти России решили списать часть долгов по налогам, пеням и штрафам для физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Для этого даже не придется писать заявление в инспекцию — государство сделает списание автоматически.

Согласно федеральному закону №436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», подлежат списанию образованные до 1 января 2015 года долги по транспортному, земельному и имущественному налогам. При этом все процедуры по аннулированию задолженности инспекции проведут самостоятельно, сообщает kommersant.

Кроме этого, доходы граждан, которые получены с 1 января 2015 по 1 декабря 2017, с которых не удержан налог налоговым агентом, признаются не подлежащими налогообложению. Существует исключения: эти доходы не должны быть получены в качестве вознаграждения за работу, дивидендов, подарков, призов, выигрышей и нематериальной выгоды.

ИП могут рассчитывать на списание долгов по налогам, образовавшимся к 1 января 2015 года, пеням и штрафам по ним. Под амнистию не попадает налог на добычу полезных ископаемых, налоги, которые возникают при пересечении товаров российской границы и акцизы.

Долги, возникшие до 1 января 2017 года по страховым взносам, пеням и штрафам по ним в государственные внебюджетные фонды государство также спишет. Процедура будет проведена без личного участия индивидуального предпринимателя.