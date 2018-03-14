Настя Лисова рассказала о семейных прогулках

Отлично сегодня погуляли. Вообще втроём гораздо веселее гулять, тем более с мужем. Не сказать, что редко это бывает, но бывает что я одна гуляю, и это тааак скууучно, тут конечно в бой идёт моя телефонная книжка, всем звоню, кому 100 лет даже не звонила, но как правило всегда попадаю не вовремя, закон подлости блин.Мы стараемся гулять всегда не менее часа, чем больше, тем лучше, и Я всегда одеваюсь по погоде. Просекла уже эту фишку, что через 15 минут хоть -1, хоть -10 ты начинаешь мерзнуть, а Миша все сопротивляется и не одевается ни фига нормально, потом тащит сразу же через час нас домой под предлогом, что Мирослава замёрзла, а замёрз то он. Мужчины они такие.А Мы тут подумали, а как вообще гуляют люди за полярном кругом, на Севере, например, если младенцам ниже -10 не рекомендуется выходить. Есть тут такие? У кого большая часть зимы дубак настоящий и как выходите из этой ситуации?