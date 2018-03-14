НАТО отказалась воевать с РФ из-за отравленного в Великобритании Скрипаля

НАТО отказалась воевать с Россией из-за отравленного в Лондоне экс-полковника ГРУ. Как пишет газета «Известия», Альянс отказался запускать статью о коллективной обороне по «делу Скрипаля».

Дипломатический источник в миссии одной из стран-членов Североатлантического Альянса сообщил, что запуск статьи Договора о коллективной обороне в этом случае станет диспропорциональным ответом, который поддержат не все союзники по НАТО.

Он уточнил, что автоматический запуск так называемой пятой статьи происходит в случае полноценного вооруженного конфликта. А его нет. Следовательно, в этом случае Британии необходимо запросить активировать механизм запуска статьи в Совете альянса.

Премьер Британии обвинила Москву в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери. Якобы для этой цели использовался когда-то разработанный в РФ нервно-паралитический газ под названием «Новичок». Россия все обвинения отрицает. В.В.Путин посоветовал британскому журналисту разобраться у себя, а уже потом спрашивать комментарии Кремля.