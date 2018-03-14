“Ничего не изменится”: в МИД Украины прокомментировали назначение нового госсекретаря США

Смена руководителя Государственного департамента Соединенных Штатов Америки не отобразится на отношениях между Украиной и США. Такой точки зрения придерживается Министр внутренних дел Украины Павел Климкин, информирует авторитетное международное агентство новостей Reuters.“Поддержка Украины не изменится. В этом я уверен на сто процентов”, - отметил господин Климкин.Напомним, вчера президент США Дональд Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллеросона. Его место занял бывший глава ЦРУ Майк Помпео, который известен своей жесткой позицией по отношению к высшему руководству Российской Федерации.