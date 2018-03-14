Николай Лебедев снимет шестую экранизацию «Мастера и Маргариты»

Известный по фильмам «Легенда № 17» и «Экипаж» режиссер Николай Лебедев напишет сценарий и снимет новую экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Бюджет картины составит 800 млн рублей. Продюсерами выступят Константин Эрнст (Первый канал), Игорь Толстунов («Профит»), Леонард Блаватник («Амедиа Продакшн») и Рубен Дишдишян («Марс Медиа»). Фильм должен выйти в прокат в 2021 году.

«"Мастер" — один из важнейших русских текстов ХХ века, который история и люди дополнили полифонией собственного прочтения. Технологическое состояние российского кинематографа сегодня позволяет приступить к экранизации, адекватно воспроизводящей фантасмагорию булгаковского воображения», — цитирует ТАСС Константина Эрнста.

Первую экранизацию «Мастера и Маргариты» снял Анджей Вайда в 1971 году. На следующий год в прокат вышла картина Александра Петровича. Четырехсерийный телефильм в 1989 году снял режиссер Мацей Войтышко. В 1994 году «Мастера и Маргариту» снял Юрий Кара, в 2005 году — режиссер Владимир Бортко. Экранизация Лебедева станет шестой.