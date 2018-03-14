«Новые горизонты» летят к Ультима Туле

Работники НАСА выбрали название для космического объекта, который стал следующей целью автоматического космического аппарата New Horizons. Его предложено называть Ультима Туле (Ultima Thule). По словам главного исследователя команды New Horizons Алана Стерна из Юго-западного исследовательского института в Боулдере, это название подходит для самого далекого из исследованных космическими аппаратами объектов.

После посещения окрестностей Плутона аппарат New Horizons направился к объекту пояса Койпера, известному под обозначением 2014 MU69. Это небесное тело было открыто 24 июня 2014 года космическим телескопом Хаббла в ходе специального поиска потенциальных целей для визита New Horizons. Известно о нем пока немногое. Диаметр 2014 MU69 составляет 30 – 45 километров, а один оборот по своей орбите он совершает за 293 года. Как ожидается, космический аппарат достигнет 2014 MU69 к 1 января 2019 года. Пока планируется, что аппарат пройдет на расстоянии 12 тысяч километров над поверхностью объекта. Примерно на таком же расстоянии он был в момент максимального сближения с Плутоном.

В ноябре 2017 года НАСА провело онлайн-кампанию, в ходе которой пользователи предлагали свои названия для 2014 MU69 и голосовали за понравившиеся им варианты. Всего в голосовании участвовало более 115 000, предложивших около 34 тысяч имен. 37 самых популярных вариантов попали в список для окончательного выбора. В результате предпочтение было отдано названию Ультима Туле. Словом Туле (?????) назывался далекий остров, лежащий за Британией, который посетил, согласно античным источникам, греческий путешественник IV века до нашей эры Пифей. Предполагается, что под этим именем скрывается Исландия или часть побережья Скандинавии. Уже в античную эпоху выражение Ultima Thule «последняя Туле», стало употребляться метафорически в значении «крайний предел», «нечто очень далекое», «край света».

Следует уточнить, что пока Ультима Туле служит лишь неофициальным названием для 2014 MU69, поскольку оно не утверждено Международным астрономическим союзом. Предложение официального названия команда New Horizons отправит в Международный астрономический союз после того, как аппарат исследует этот космический объект, так как для выбора названия важно, представляет ли собой 2014 MU69 единый объект или систему из двух или нескольких тел.