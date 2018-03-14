Огромный Астероид прилетит к Земле 18 марта: какую опасность он несет

Новости науки сегодня, 14.03.2018: ученые-астрономы предупреждают общественность о летящем к Земле астероиде 2018 ET1 и рассказали, какую опасность он представляет для человечества.

Огромное небесное тело впервые было обнаружено 7 марта, и ученые причислили его к группе околоземных астероидов – Аполлонов, чьи орбиты пересекают земную. Он имеет величину 26,4 км при диаметре от 9 до 31 метра. Объект вращается вокруг Солнца за 532 дня, перемещаясь по орбите в радиусе 1,28 а.е.

По данным астрофизиков, в день выборов – 18 марта в 06.30 космическое тело окажется около нашей планеты на весьма близком расстоянии. Ученые ожидают, что астероид пролетит мимо Земли, со скоростью 6 км/сек.

Пока об опасности астрономы не сообщают, ожидая его второе «пришествие» 30 августа 2021 года.