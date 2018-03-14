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Памфилова назвала условие отмены итогов голосования на выборах президента


Добавлено: 14 мар 2018 в 22:23, Категория: Новости на сегодня
Памфилова назвала условие отмены итогов голосования на выборах президента

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что результаты президентских выборов могут быть аннулированы, если уже после голосования у кого-то из кандидатов обнаружатся незакрытые банковские счета за границей. Но пока снимать их с гонки у Центризбиркома нет никаких оснований — «что бы сейчас ни вскрылось», пояснила председатель ЦИК в эфире «Эха Москвы».

Дело в том, что российский закон «О выборах президента» запрещает отменять регистрацию кандидатов менее чем за восемь дней до голосования — то есть срок для того, чтобы это могло быть сделано по заявлению Центризбиркома или кого-то из конкурентов, уже миновал.

«Гипотетически представим себе, что на выборах президента побеждает какой-то человек, у которого вдруг неожиданно, или же после 10 марта, или же после победы вскрываются <...> в ряде стран какие-то счета незакрытые. Это основание выборы отменить, признать недействительными», — приводит слова Памфиловой РБК.

По сути дела, пояснила она, важно наличие или отсутствие счетов в иностранных банков только у одного кандидата — того, который одержит победу по итогам голосования. Банковские счета у проигравших никакого значения для итогов голосования не имеют.

Напомним, зампред Центризбиркома Николай Булаев 7 марта заявил, что у ЦИКа нет «никаких правовых оснований для того, чтобы рассматривать или обсуждать вопрос о снятии кандидата или об отмене регистрации» — применительно к кандидату от КПРФ Павлу Грудинину. Проблема возникла из-за того, что в декабре он «был не до конца достоверен» при подаче документов на регистрацию — умолчал о 13 незакрытых счетах в швейцарских банках, где лежало в общей сложности 55 млн рублей.



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Добавлено: 14 мар 2018 в 22:23, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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