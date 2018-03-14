Памфилова назвала условие отмены итогов голосования на выборах президента

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что результаты президентских выборов могут быть аннулированы, если уже после голосования у кого-то из кандидатов обнаружатся незакрытые банковские счета за границей. Но пока снимать их с гонки у Центризбиркома нет никаких оснований — «что бы сейчас ни вскрылось», пояснила председатель ЦИК в эфире «Эха Москвы».

Дело в том, что российский закон «О выборах президента» запрещает отменять регистрацию кандидатов менее чем за восемь дней до голосования — то есть срок для того, чтобы это могло быть сделано по заявлению Центризбиркома или кого-то из конкурентов, уже миновал.

«Гипотетически представим себе, что на выборах президента побеждает какой-то человек, у которого вдруг неожиданно, или же после 10 марта, или же после победы вскрываются <...> в ряде стран какие-то счета незакрытые. Это основание выборы отменить, признать недействительными», — приводит слова Памфиловой РБК.

По сути дела, пояснила она, важно наличие или отсутствие счетов в иностранных банков только у одного кандидата — того, который одержит победу по итогам голосования. Банковские счета у проигравших никакого значения для итогов голосования не имеют.

Напомним, зампред Центризбиркома Николай Булаев 7 марта заявил, что у ЦИКа нет «никаких правовых оснований для того, чтобы рассматривать или обсуждать вопрос о снятии кандидата или об отмене регистрации» — применительно к кандидату от КПРФ Павлу Грудинину. Проблема возникла из-за того, что в декабре он «был не до конца достоверен» при подаче документов на регистрацию — умолчал о 13 незакрытых счетах в швейцарских банках, где лежало в общей сложности 55 млн рублей.