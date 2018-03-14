Памфилова пригласила Навального в ЦИК

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сообщила, что пригласила на встречу оппозиционера Алексея Навального. Она хочет ему объяснить, почему «карусель» с помощью «мобильного избирателя», нового механизма голосования без открепительных удостоверений, на предстоящих выборах невозможна.

Ее слова стали ответом на заявление Навального о том, что на президентских выборах 18 марта можно будет проголосовать больше одного раза, если подать заявление не по месту регистрации, а по месту пребывания,

«Сегодня он, очевидно, сел в большую лужу. Недавно совершенно встречалась с нашими наблюдателями, все посмеялись над ним. Это полная глупость. Прежде, чем делать такие заявления, надо разобраться», — отметила глава ЦИК.

Она также посетовала, что «Алексей Навальный каждый день выявляет, то приврет что-нибудь, то за моей подписью листовки сделает».