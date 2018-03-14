Песков оценил «угрозу изоляции» РФ из-за Скрипаля

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал «угрозу изоляции», возникшую в отношении РФ из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. По его словам, Москва надеется на торжество здравого смысла и резонные сомнения в обоснованности упреков, адресованных России.

«Здравый смысл подсказывает и демонстрирует, что никаких оснований для таких упреков быть не может», — цитирует Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и открыта для сотрудничества в расследовании этого инцидента — однако не встречает взаимности с британской стороны.

«Позиция Москвы была доведена по дипломатическим каналам до Лондона, она заключается в том, что Москва не имеет никакого отношения к происшествию, которое имело место в Великобритании. Москва не приемлет абсолютно голословных и неподкрепленных какими-либо доказательствами обвинений в свой адрес и не приемлет также языка ультиматума», — заверил пресс-секретарь Путина.

Он напомнил, что «Кремль не занимается расследованием происшествий, тем более тех, которые произошли не на территории нашей страны», поэтому не его дело «высказывать какие-то версии, тем более со стороны Кремля».

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены на уличной скамейке в английском Солсбери в бессознательном состоянии, причиной которого, как утверждает следствие, стало воздействие нервно-паралитического вещества. По мнению Скотленд-Ярда и МИ-5, которые ведут расследование, к случившемуся «с высокой степенью вероятности» причастны российские власти.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала Кремлю срок до вечера 13 марта на предоставление подробных объяснений по поводу отравления Скрипаля, но он уже истек, а Россия не стала ничего предоставлять, продолжая настаивать на своей абсолютной непричастности к ЧП.