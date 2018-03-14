Платформа кредитования счетов-фактур - Invox Finance

Создание новой платформы для проведения эффективных кредитных операций.
Invoxfinance – платформа, которая заинтересованно объединять покупателей, продавцов и инвесторов.У такой платформы как «Invoxfinance», есть приятные преимущества которые многим понравятся: Любой продавец будет иметь доступ к инвесторам. Главным плюсом считается доверие и прозрачность между сторонами. Так же любой продавец при желании способен получить более низкую процентную ставку чем обычно это бывает. Эта платформа естественно предназначена для:
- Покупателей, которые могут получать вознаграждения за проверку инвойсов.
- Инвесторов, которые заинтересованы в получении как можно более высокой прибыли.
- Продавцов, которые хотят продать свои инвойсы.
У создателей Invox Finance многолетний опыт работы с успешной компанией по финансированию счетов в Австралии - ABR Finance. ABR Finance работает с 2012 года и помогла финансировать предприятия по всей Австралии с $ 30 млн AUD в выставлении счетов в широком спектре отраслей, включая ИТ, оптовую торговлю, строительство, транспорт, проектирование, оборудование и прокат рабочей силы, издательские и профессиональные услуги.
Токены Invox - это то, что вы будете использовать для доступа к системе Invox Finance и выполнения различных действий. Токены Invox также используются для поощрения пользователей платформы двумя способами: они вознаграждают покупателя за проверку, вознаграждают покупателя и продавца после оплаты инвойса.
Сооснователями проекта являются Алекс и Адам Межвинские, а также Даниель Танг. Всего в команде разработчиков 8 человек, которые отвечают за развитие различных направлений целостного проекта.
Распределение токенов
Часть токенов Invox будет выделена основывающей команде и консультантам и заблокирована в эксроу. Определенное количество токенов Invox также будет оставлено для операционного фонда.
Стоимость токенов: 1 INVOX = 0,0001 ETH
Так же на этой платформе действует бонусная программа:
- Предпродажа (15.03.18 - 24.03.18)-бонус — 30%
- Супер дни (15.04.18 — 16.04.18) - бонус — 20%
- 3-5 день (17.04.18 — 19.04.18) - бонус — 10%
- 6-15 день (20.04.18 — 29.04.18)- бонус 5%
- 16-30 день (30.04.18 — 14.05.18) -бонусов нет
Так же, Вы можете ознакомиться с технической документацией проекта.
Ознакомиться с проектом вы можете на официальном сайте:
- Веб-сайт: https://www.invoxfinance.io/
- Технический документ: https://www.invoxfinance.io/docs/Invox-Whitepaper.pdf
Социальные сети проекта:
- Twitter: twitter.com/InvoxFinance
- Facebook: www.facebook.com/Invox-Finance-162381191061327
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- BTT автора: bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1395905