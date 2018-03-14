Платформа кредитования счетов-фактур - Invox Finance

Создание новой платформы для проведения эффективных кредитных операций.

Invoxfinance – платформа, которая заинтересованно объединять покупателей, продавцов и инвесторов.У такой платформы как «Invoxfinance», есть приятные преимущества которые многим понравятся: Любой продавец будет иметь доступ к инвесторам. Главным плюсом считается доверие и прозрачность между сторонами. Так же любой продавец при желании способен получить более низкую процентную ставку чем обычно это бывает. Эта платформа естественно предназначена для:

Покупателей, которые могут получать вознаграждения за проверку инвойсов.

Инвесторов, которые заинтересованы в получении как можно более высокой прибыли.

Продавцов, которые хотят продать свои инвойсы.

У создателей Invox Finance многолетний опыт работы с успешной компанией по финансированию счетов в Австралии - ABR Finance. ABR Finance работает с 2012 года и помогла финансировать предприятия по всей Австралии с $ 30 млн AUD в выставлении счетов в широком спектре отраслей, включая ИТ, оптовую торговлю, строительство, транспорт, проектирование, оборудование и прокат рабочей силы, издательские и профессиональные услуги.

Токены Invox - это то, что вы будете использовать для доступа к системе Invox Finance и выполнения различных действий. Токены Invox также используются для поощрения пользователей платформы двумя способами: они вознаграждают покупателя за проверку, вознаграждают покупателя и продавца после оплаты инвойса.

Сооснователями проекта являются Алекс и Адам Межвинские, а также Даниель Танг. Всего в команде разработчиков 8 человек, которые отвечают за развитие различных направлений целостного проекта.

Распределение токенов

Часть токенов Invox будет выделена основывающей команде и консультантам и заблокирована в эксроу. Определенное количество токенов Invox также будет оставлено для операционного фонда.

Стоимость токенов: 1 INVOX = 0,0001 ETH

Так же на этой платформе действует бонусная программа:

Предпродажа (15.03.18 - 24.03.18)-бонус — 30%

Супер дни (15.04.18 — 16.04.18) - бонус — 20%

3-5 день (17.04.18 — 19.04.18) - бонус — 10%

6-15 день (20.04.18 — 29.04.18)- бонус 5%

16-30 день (30.04.18 — 14.05.18) -бонусов нет

Так же, Вы можете ознакомиться с технической документацией проекта.

Ознакомиться с проектом вы можете на официальном сайте:

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