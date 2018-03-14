Показ FashionTime Designers прошел к рамках MBFWR

Фотограф: Даниил Мигуков

В этом сезоне проект FashionTime Designers представил в Манеже коллекции трех российских дизайнеров.

Milke

Бренд Milke представил публике настоящее цирковое шоу с взрослыми и юными моделями, которые вышли на подиум в образах Арлекина.

В коллекции модельера Ирины Милке присутствует большое количество рюш, воланов, доминируют шахматный орнамент и вертикальные полоски – последние встречаются как на платьях, так и на брюках. Образы, по большей части выдержанные в белом, красном и черном цветах, декорированы вставкам из винила и пластика, огромными булавками и железными цепями.

Dunaeva&Pospelova



Коллекция бренда Dunaeva&Pospelova – настоящее олицетворение рыбацкого стиля: вязаные платья и юбки в виде рыболовной сетки тому подтверждение. В коллекции представлены вещи для взрослых, детей и подростков: это и вязаные длинные кардиганы, и береты, и кожаные жилеты, и кейпы из замши, и жилеты-косухи. Главные цвета коллекции: оттенки морской волны, начиная от светло-синего и заканчивая темным, цвет бургунди, серый и серебристый.

Fashion.Love.Story.

Круизная коллекция Fashion.Love.Story. – это романтичная история для отдыха на морском побережье. Здесь присутствуют все детали и атрибуты для летнего сезона и по стилю модели напоминают романтичную тургеневскую девушку. Коллекция состоит из нежных воздушных юбок, удобных джинсовых топов-корсетов, практичных комбинезонов из шелка с шортами, а также платьев свободного кроя с прозрачными вставками. Аксессуары подобраны по аналогии с сезоном: модели вышли на подиум в соломенных шляпах и сумках, украшенных живыми цветами. Природные мотивы – одна из настоящих находок бренда: некоторые платья и рубашки украшены розовыми фламинго, а на джинсовых изделиях – аппликации в виде цветов.





