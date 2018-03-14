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Показ коллекции Julia Dalakian на MBFWR


Добавлено: 14 мар 2018 в 13:29, Категория: Шоу-бизнес
Показ коллекции Julia Dalakian на MBFWR

Новая коллекция одежды от бренда Julia Dalakian, возглавляемого модельером Юлией Далакян, окунул гостей показа в атмосферу эпохи романа «Великий Гэтсби», ведь в ней присутствуют все атрибуты 30-х годов.




Здесь в центре внимания бесконечные пайетки на одежде, которые используются и на других аксессуарах, как например, гетрах. Модели выходят на подиум с высокими прическами, которые украшены повязками в стиле «джаз», макияж тоже соответствующий упомянутой эпохе — красные губы.




Доминирующая тематика — длинные рукава-фонарики, которые используются как на рубашках и кофтах, так и на платьях и верхней одежде. В качестве дополнения дизайнер украсила одежду воланами и брошками в виде цветка розы. Также коллекция богата брюками-кюлотами, кожаными брюками прямого кроя, куртками из металлизированного материала, юбками из стеганой кожи.




Почти на каждой вещи есть вышивка бисером или стеклярусом. Основные цвета коллекции: черный, темно и светло-серый, бронзовый, металлический оттенок, а также красный.



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Добавлено: 14 мар 2018 в 13:29, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fashiontime

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