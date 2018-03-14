Поклонники в шоке: Натали Портман одела годовалую дочь не по погоде

Натали Портман с дочерью Амалией

Хотя Натали Портман — персона публичная и встретить ее на светских мероприятиях не такая уж и редкость, свою личную жизнь актриса не афиширует. Поэтому и семейные снимки с участием звезды, ее супруга и их детей поклонникам знаменитости удается увидеть не так уж и часто. Однако благодаря папарацци, которых сами звезды по понятным причинам не особо жалуют, нам иногда предоставляется возможность понаблюдать за Натали в повседневной жизни. Так, на днях актриса попала под прицелы фотовспышек около одного из супермаркетов в Лос-Анджелесе, откуда она выходила вместе со своей годовалой дочерью Амалией.

Портман, которая в обычной жизни отдает предпочтение комфорту, и на этот раз для похода по магазинам выбрала крайне удобную одежду. Актриса появилась на улице города в джинсах, кроссовках и ярко-фиолетовом свитере. Кстати, малышка по сравнению со своей мамой была одета слишком легко (в Лос-Анджелесе сейчас совсем не жарко) — Амалия выгуливала очаровательный комбинезон с короткими рукавами. При этом дочь звезды была совершенно босая. Сыграли мама и дочь в этот день, что называется, на контрасте.