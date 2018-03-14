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Половина наследства основателя IKEA пойдет на развитие севера Швеции


Добавлено: 14 мар 2018 в 11:31, Категория: Новости на сегодня
Половина наследства основателя IKEA пойдет на развитие севера Швеции

Основатель мебельной компании IKEA Ингвар Кампрад завещал половину своего состояния на развитие северного региона Швеции Норрланд. Об этом узнала газета Dagens Nyheter.

«Ингвар Кампрад всегда интересовался Норрландом и часто там бывал. Он хотел создать такие условия, чтобы молодежь могла жить и не уезжать оттуда», — рассказал глава фонда и бывший пресс-секретарь семьи Кампрадов Пер Хеггенс.

Изданию также удалось выяснить, что половину состояния миллиардера разделят между его четырьмя детьми, а вторую часть передадут в специальный фонд семьи Кампрад, который будет инвестировать в бизнес-проекты Норрланда.

Однако точные суммы распределения наследства пока неизвестны. Они будут оглашены в ближайшее время. Состояние фонда Кампрад и его семьи оценивается в 3,6 млрд долларов.

Напомним, основавший в 17 лет IKEA Ингвар Кампрад умер в возрасте 91 года 28 января 2018 года.



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Добавлено: 14 мар 2018 в 11:31, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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