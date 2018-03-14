Пользователи Telegram намерены судиться с ФСБ

Коллективный иск к Федеральной службе безопасности подали пользователи мессенджера Telegram в Мещанский суд Москвы. Они намерены оспорить действия ФСБ, направленные на получение ключей для дешифровки сообщений пользователей.

Под коллективным иском поставили подписи 35 пользователей, которые активно используют сервис как для личной, так и для деловой переписки. По словам адвоката Саркиса Дарбиняна, действия ФСБ несут угрозу безопасности коммуникаций в целом, а также «создают реальную угрозу получения неограниченным кругом лиц доступа к конфиденциальной информации всех пользователей сервиса».

Юрист считает, что своими действиями ФСБ нарушают права истцов на тайну переписки и неприкосновенность частной жизни, гарантированных Конституцией РФ и Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Иск будет рассмотрен в Верховном суде 20 марта.