Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко попросил страны «Большой семерки» осудить и не признавать результаты предстоящих в России президентских выборов в Крыму и не направлять своих наблюдателей на избирательные участки на полуострове.

Свою просьбу Порошенко изложил в ходе встречи с послами стран «Большой семерки». Сообщение об этом во вторник вечером размещено на официальном сайте украинского президента.

«Это было бы критически важным для нас — получить ваше твёрдое заявление об осуждении и непризнании российских выборов в Крыму», - заявил Порошенко, в частности, обращаясь к послам.

Также президент Украины добавил, что было бы важно, если бы власти стран G7 не позволили своим гражданам посетить полуостров Крым с целью мониторинга голосования, так как это позволило бы разрушить там политику единого голоса по выборам. При этом Порошенко отметил, что, говоря это, имеет в виду Австрию, Францию и Финляндию.

Напомним: ранее немецкий депутат рассказал о том, как в Берлине поставили на место украинского посла Мельника, который ходил в МИД ФРГ жаловаться на политиков, посещающих Крым.