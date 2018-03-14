Порошенко призвал G7 осудить и не признавать выборы в Крыму (ВИДЕО)

Президент Украины Петр Порошенко призвал страны G7 осудить и не признавать выборы президента России в Крыму. Об этом он заявил во время встречи с послами «Большой семерки» (G7): США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии, Канады, пишет пресс-служба главы государства.

«Я хотел бы обсудить российские выборы 18 марта. Это было бы критически важным для нас получить ваше твердое заявление об осуждении и непризнании российских выборов в Крыму», — сказал Порошенко.

Кроме того, украинский президент обратился к главе представительства ЕС на Украине Хьюгу Мингарелли, а также поблагодарил его и вице-президента Еврокомиссии за позицию Европейского союза.

«Было бы также важным, чтобы вы не позволили вашим гражданам посетить Крым с целью мониторинга выборов там», — отметил президент, подчеркнув, что речь идет, в частности, о представителях Франции, Австрии и Финляндии.

«Это может разрушить политику „единого голоса“ по выборам в Крыму», — подытожил он.