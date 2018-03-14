После расставания с Джиджи Хадид Зейн Малик отписался от нее и ее матери в Instagram

Иоланда Хадид, Джиджи Хадид, Зейн Малик, Триша Малик

Несмотря на довольно теплые слова, которые Зейн Малик и Джиджи Хадид сказали друг другу в связи с расставанием, разрыв все же оказался для них весьма болезненным, и, вероятно, друзьями остаться у них не получится. Во всяком случае, не в соцсетях. 25-летний музыкант спустя всего несколько часов после заявления о расставании с 22-летней моделью отписался от нее, ее сестры Беллы и их матери Иоланды в Instagram. Тем не менее в его блоге по-прежнему можно увидеть фотографии с бывшей возлюбленной (возможно, их он удалит позже).

Зейн Малик и Джиджи Хадид

Сама же Джиджи и ее мать все еще считают Зейна своим виртуальным другом и отвечать ему отпиской пока не стали. А вот Белла была более категорична и ответила Зейну взаимностью, также удалив его из своих подписок.

Фото из Instagram Иоланды Хадид

Напомним, что о романе пары стало известно осенью 2015 года, и еще недавно казалось, что в их отношениях царит гармония. Однако вчера они сообщили о своем расставании в Twitter, чем сильно расстроили своих поклонников, которые теперь буквально атакуют их блоги вопросами о причинах разрыва.