Посол Израиля в РФ: действия Ирана в Сирии могут привести к эскалации конфликта

Посол Израиля в России Гарри Корен заявил, что обострить ситуацию в юго-западной зоне деэскалации в Сирии могут действия Ирана на израильско-сирийской границе.

Об это он рассказал в интервью РИА Новости. Иран собирается разместить там подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Помимо того, по словам Корена, во время обстрелов снаряды «случайно» попадали на территорию Израиля. Подобные действия могут привести к «опасной стратегической эскалации».

«Поэтому эффект сдерживания, который создал Израиль, конечно, гарантирует относительное спокойствие», — резюмировал дипломат.