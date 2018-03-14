Поздно пить боржоми, — Пушков заявил, что «Нафтогаз» сам себя наказал

Украинский «Нафтогаз» сам довёл отношения с «Газпромом» до крайней точки, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Нафтогаз» теперь пытается доказать «надежность и безопасность» транзита газа через Украину. Но поздно пить боржоми. Раньше надо было думать и доказывать, не доводя отношения с поставщиком до крайней точки. Сами себя наказали», — написал парламентарий в микроблоге в Twitter.

Напомним, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российская сторона ждет доказательств выгоды транзита газа через Украину. На что в «Нафтогазе» ответили, что Украина не раз доказывала свою надёжность как поставщика и способность обеспечить транзит «голубого топлива» в самых сложных условиях.

Ну а российская сторона, наверняка, помнит призывы украинских националистов, в том числе и находящихся у власти, взрывать газопровод.

Как сообщала «Русская Весна», как только «Газпром» заявил о разрыве контрактов с «Нафтогазом» и прекращении поставок российского газа, который Украина «уже четыре года не покупает», Пётр Порошенко попросил украинцев «прикрутить» отопление в домах на пару градусов.