Правила предоставления субсидий на развитие АПК изменены

С 14 марта в силу вступило постановление Правительства, скорректировавшее правила предоставления и распределения субсидий в агропромышленном комплексе.

Соответствующие изменения внесены в госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2013 — 2020 годы. В частности, обновлены правила предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей АПК, развитие мелиорации сельхозземель и повышение продуктивности в молочном скотоводстве.

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