Проект Auctus – эффективное решение

Показать меню
Актуально
Марина Александрова, Максим Галкин, Рената Литвинова, Кристина Орбакайте и - 21:56 Марина Александрова, Максим Галкин, Рената Литвинова, Кристина Орбакайте и другие звезды скорбят и вспоминают Олега Табакова Хоккеисты "Нефтяника" выиграли первый матч серии 1/4 финала плей-офф ВХЛ с - 22:01 Хоккеисты Тест FashionTime.ru: девушкой какой эпохи вы могли бы быть - 22:14 Тест FashionTime.ru: девушкой какой эпохи вы могли бы быть В Киеве предложили объявлять дни траура во время похорон погибших в «АТО» - 22:28 В Киеве предложили объявлять дни траура во время похорон погибших в «АТО» Киевсовет предложил объявлять дни траура во время похорон АТОшников - 22:29 Киевсовет предложил объявлять дни траура во время похорон АТОшников Грудинин заявил о наличии у ЦИК документов о закрытии его счетов - 23:00 Грудинин заявил о наличии у ЦИК документов о закрытии его счетов Минтруд подтвердил связь роста зарплат бюджетников с майскими указами - 23:00 Минтруд подтвердил связь роста зарплат бюджетников с майскими указами Евросоюз на полгода продлил антироссийские санкции - 23:01 Евросоюз на полгода продлил антироссийские санкции Энцефалограмма отличает реальные и воображаемые движения - 23:01 Энцефалограмма отличает реальные и воображаемые движения ФАС согласовала покупку акций «Магнита» государственным ВТБ - 23:01 ФАС согласовала покупку акций «Магнита» государственным ВТБ В Подмосковье развернут надувные «Искандеры» - 23:02 В Подмосковье развернут надувные «Искандеры» Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили двустороннее сотрудничество - 23:07 Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили двустороннее сотрудничество Росстат зафиксировал снижение смертности от болезней из «майских указов» - 23:13 Росстат зафиксировал снижение смертности от болезней из «майских указов» При посадке в столице Непала разбился пассажирский самолет - 23:13 При посадке в столице Непала разбился пассажирский самолет Хищные насекомые помогают плотоядным растениям добывать азот - 23:14 Хищные насекомые помогают плотоядным растениям добывать азот Матч чемпионата Греции по футболу прервал вооруженный российский бизнесмен - 23:15 Матч чемпионата Греции по футболу прервал вооруженный российский бизнесмен Компания Global Intellect Service представляет уникальный комплекс решений для - 23:22 Компания Global Intellect Service представляет уникальный комплекс решений для вашего бизнеса – UDS Game
» » Проект Auctus – эффективное решение

Проект Auctus – эффективное решение


Добавлено: 14 мар 2018 в 20:53, Категория: Экономика

Проблема закрытости многих пенсионных фондов характерная черта многих стран. Это хотят развеять и доказать обратное создатели Auctus

Проект Auctus – эффективное решение

Компания поставила себе цель, к которой постоянно и не уклонно движется. А именно: отойти от стереотипов в уже укоренившейся финансовой системы фондов и сделать все для людей.

В достижении поставленной задачи могут помочь новые технологии, такие как блокчейн, криптовалюты, построенные на алгоритмах структуры. Все это необходимо для создания независимой экосистемы в проекте. Работа с такими технологиями подразумевает полную открытость перед инвесторами и обычными пользователями.

Для клиентов это безусловно служит плюсом, так как теперь они смогут использовать многофункциональный сервис. Просматривать текущее состояние своих средств, производить переход от одного пенсионного фонда в другой, инвестировать туда, куда они считают нужным. Это в корне отличается от того, что сейчас мы с вами видим.

Сервис создал свой валюту – токен AUC, стоимость которого оценена в 0,41$ за один. Они позволяют проекту набрать обороты и в дальнейшем поддерживать его. Первая, пробная стадия продаж успешно завершилась. По итогу было собрано 300,000 долларов, что подтолкнуло компанию к активным действиям. Перед второй, то есть основной частью продаж, поставлена цель в 2,000,000$. Как только эта сумма соберется можно будет считать прохождение двух этих этапов успешными.

Оставшиеся токены будут подвержены уничтожению, таким образом повысится ценность валюты ACU. Конечно не все они будут проданы вовремя ICO, а только 51%. Остальные будут поделены между компанией, участниками, инвесторами и часть уйдет в резерв.

По итогу видно, что данный проект развивается очень стремительными темпами. В нем действительно нуждаются обычные люди. Auctus должен принести большие изменения в видение новых технологий и их применение. Конкурентов практически нет, что служит прекрасным временем для роста компании.

Интересен проект Auctus? Тогда можете перейти на техническую документацию площадки, для более подробного ознакомления с ней.

Ознакомиться с проектом вы можете на официальном сайте:

Социальные сети проекта:



Материалы по теме:

Потери граждан при смене пенсионных фондов превысили 40 млрд рублей
Лицензии на обязательное пенсионное страхование лишились две трети негосударственных пенсионных фондов
В ПФР прокомментировали идею создания единого пенсионного администратора
Правительству предложили создать единого пенсионного администратора
Добавлено: 14 мар 2018 в 20:53, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Командующий войсками ЮВО проверил береговой ракетный дивизион Черноморского флота

Командующий войсками ЮВО проверил береговой ракетный дивизион Черноморского флота

Скандал в киевском детском саду: воспитанники голодают

Скандал в киевском детском саду: воспитанники голодают

Реформа «Почта России»: Мы приняли «программу воровства» и сократим скорость обслуживания

Реформа «Почта России»: Мы приняли «программу воровства» и сократим скорость обслуживания

В «деле Скрипаля» заподозрили украинский след

В «деле Скрипаля» заподозрили украинский след

Загрузка...



Лента новостей
Украина подготовилась денонсировать договор о дружбе с Россией - 20:00 Украина подготовилась денонсировать договор о дружбе с РоссиейЛуценко: Савченко грозит представление, так как она уже в Испании - 19:50 Луценко: Савченко грозит представление, так как она уже в ИспанииФИФА продлила отстранение главы Бразильской конфедерации футбола - 19:43 ФИФА продлила отстранение главы Бразильской конфедерации футболаГосдеп: Назначение Помпео не повлияют на отношения Москвы и Вашингтона - 19:28 Госдеп: Назначение Помпео не повлияют на отношения Москвы и ВашингтонаMini представил новые складные велосипеды - 19:22 Mini представил новые складные велосипедыПоклонники в шоке: Натали Портман одела годовалую дочь не по погоде - 19:07 Поклонники в шоке: Натали Портман одела годовалую дочь не по погодеИмитация секса голого Тарзана с поклонницей произвела фурор на шоу в Волгодонске - 18:57 Имитация секса голого Тарзана с поклонницей произвела фурор на шоу в ВолгодонскеВ соединениях и воинских частях ЦВО прошел День специалиста технического обеспечения - 18:56 В соединениях и воинских частях ЦВО прошел День специалиста технического обеспеченияМИД Украины намерен денонсировать договор о дружбе с Россией - 18:42 МИД Украины намерен денонсировать договор о дружбе с РоссиейЛавров описал подход к делу Скрипаля словами генпрокурора СССР - 18:36 Лавров описал подход к делу Скрипаля словами генпрокурора СССРЧистый отток капитала из России с начала 2018 года вырос более чем вдвое - 18:35 Чистый отток капитала из России с начала 2018 года вырос более чем вдвое«Новые горизонты» летят к Ультима Туле - 18:35 «Новые горизонты» летят к Ультима ТулеРоссия и Британия обменялись обвинениями во враждебных действиях - 18:35 Россия и Британия обменялись обвинениями во враждебных действияхМедведева предупредили о нехватке лекарств из-за их продажи в магазинах - 18:35 Медведева предупредили о нехватке лекарств из-за их продажи в магазинах
Последние новости
Сенсационная правда из ДНР: выяснилось, как СБУ купила вооружение у Донецка, озвучена цель - 21:23 Сенсационная правда из ДНР: выяснилось, как СБУ купила вооружение у Донецка, озвучена цель Число участников платформы «Россия - страна возможностей» возрастет — Кириенко - 21:21 Число участников платформы «Россия - страна возможностей» возрастет — Кириенко В МВАА прошли первые этапы конкурсного состязания по военной истории - 21:07 В МВАА прошли первые этапы конкурсного состязания по военной истории Проект Auctus – эффективное решение - 20:53 Проект Auctus – эффективное решение «Ташкент» рассказал, как ВСУ «покупают» оружие у «ДНР» - 20:42 «Ташкент» рассказал, как ВСУ «покупают» оружие у «ДНР» В экономике Китая обнаружили признаки наступающего банковского кризиса - 20:30 В экономике Китая обнаружили признаки наступающего банковского кризиса "Салават Юлаев" обыграл "Авангард" в 7-м матче и вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина - 20:28 Инсайдеры: Бен Аффлек хочет вернуть Дженнифер Гарнер - 20:15 Инсайдеры: Бен Аффлек хочет вернуть Дженнифер Гарнер Ксению Собачак в прямом эфире довели до слёз во время дебатов - 20:15 Ксению Собачак в прямом эфире довели до слёз во время дебатов Васильева сообщила о росте зарплат преподавателей вузов - 20:02 Васильева сообщила о росте зарплат преподавателей вузов «Газпром» решил вернуть из-за границы сотни своих сотрудников - 20:02 «Газпром» решил вернуть из-за границы сотни своих сотрудников Google решил запретить рекламу виртуальных валют - 20:02 Google решил запретить рекламу виртуальных валют Кудринский ЦСР предложил полностью снять валютный контроль - 20:01 Кудринский ЦСР предложил полностью снять валютный контроль
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"