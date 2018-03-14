Проект Auctus – эффективное решение

Проблема закрытости многих пенсионных фондов характерная черта многих стран. Это хотят развеять и доказать обратное создатели Auctus

Компания поставила себе цель, к которой постоянно и не уклонно движется. А именно: отойти от стереотипов в уже укоренившейся финансовой системы фондов и сделать все для людей.

В достижении поставленной задачи могут помочь новые технологии, такие как блокчейн, криптовалюты, построенные на алгоритмах структуры. Все это необходимо для создания независимой экосистемы в проекте. Работа с такими технологиями подразумевает полную открытость перед инвесторами и обычными пользователями.

Для клиентов это безусловно служит плюсом, так как теперь они смогут использовать многофункциональный сервис. Просматривать текущее состояние своих средств, производить переход от одного пенсионного фонда в другой, инвестировать туда, куда они считают нужным. Это в корне отличается от того, что сейчас мы с вами видим.

Сервис создал свой валюту – токен AUC, стоимость которого оценена в 0,41$ за один. Они позволяют проекту набрать обороты и в дальнейшем поддерживать его. Первая, пробная стадия продаж успешно завершилась. По итогу было собрано 300,000 долларов, что подтолкнуло компанию к активным действиям. Перед второй, то есть основной частью продаж, поставлена цель в 2,000,000$. Как только эта сумма соберется можно будет считать прохождение двух этих этапов успешными.

Оставшиеся токены будут подвержены уничтожению, таким образом повысится ценность валюты ACU. Конечно не все они будут проданы вовремя ICO, а только 51%. Остальные будут поделены между компанией, участниками, инвесторами и часть уйдет в резерв.

По итогу видно, что данный проект развивается очень стремительными темпами. В нем действительно нуждаются обычные люди. Auctus должен принести большие изменения в видение новых технологий и их применение. Конкурентов практически нет, что служит прекрасным временем для роста компании.

Интересен проект Auctus? Тогда можете перейти на техническую документацию площадки, для более подробного ознакомления с ней.

Ознакомиться с проектом вы можете на официальном сайте:

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