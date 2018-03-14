Путин поблагодарил Крым за демократию и историческую справедливость

Российский лидер Владимир Путин посетил митинг-концерт «Россия. Севастополь. Крым» на площади Нахимова в Севастополе, куда прибыл, проплыв на катере от причала Константиновской батареи до Графской пристани, передает РИА Новости.

Концерт посвящен годовщине воссоединения Крыма с Россией, в нем принимают участие группа «Любэ», Олег Газманов, хор Турецкого, Вика Цыганова, Денис Майданов и другие артисты. Предполагается, что на акцию собрались свыше 15 тысяч жителей Севастополя и крымчан.

Обратившись к присутствующим, президент РФ поблагодарил их за то, что четыре года назад они проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией, приняли «историческое решение» и тем самым восстановили нарушенную при СССР историческую справедливость. «Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом нашей общей родины, дом нашей матушки России», — заявил Путин.

По его словам, крымчане «своим решением показали миру, что такое настоящая, а не показная демократия», когда «пришли на референдум и приняли решение — проголосовали за свое будущее».

«Дорогие мои… Нам еще очень много надо будет сделать для развития и Севастополя, и Крыма в целом», — предупредил глава государства, добавив, что «это все вещи долгосрочного характера, но мы их делаем, будем делать, и обязательно все сделаем, потому что когда мы вместе, мы огромная сила, способная решать самые сложные задачи».