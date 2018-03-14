Путин поблагодарил крымчан за решение о воссоединении с Россией (ВИДЕО)

Президент Владимир Путин поблагодарил крымчан за то, что они решением о воссоединении с Россией восстановили историческую справедливость.

«Четыре года назад вы приняли историческое решение. Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом нашей общей родины, дом нашей матушки России», — сказал глава государства, выступая в Севастополе на концерте-митинге в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Он подчеркнул, что так крымчане восстановили историческую справедливость, которая «была нарушена еще в советские времена, когда Крым и Севастополь незаконно, даже по советским законам, были отторгнуты от Российской Федерации, от РСФСР».

Ранее Путин рассказал в фильме «Миропорядок 2018», как принимал решение о воссоединении с Крымом. По его словам, он должен был положить на чашу весов возвращение полуострова и возможные последствия, связанные с отношениями со многими странами мира.