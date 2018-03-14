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В Кремле подтвердили подготовку поездки Путина в Крым
Президент России Владимир Путин прибыл на Крымский мост, где не исключил готовности сооружения раньше планируемого срока, передаёт РИА «Новости».
Ожидается, что главой государства ознакомится с ходом работ по завершению строительства участок автодорожной части моста, а также пообщается со строителями.
После этого у российского лидера запланирована поездка непосредственно в Крым.
Ранее в пресс-службе Кремля подтвердили, что Путин совершит рабочую поездку в Крым и Севастополь 14 марта.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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