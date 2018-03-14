Ракетный катер Тихоокеанского флота поразил корабельной артиллерией морские и воздушные цели

Ракетный катер Тихоокеанского флота «Р-14» (ТОФ) в соответствии с планом боевой подготовки провел артиллерийскую стрельбу по морским и воздушным целям в морских полигонах залива Петра Великого.

В первой половине дня катер в обеспечении морского буксира МБ-92 выполнил серию артиллерийских стрельб по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника. Далее экипаж принял участие в учении по организации противовоздушной обороны одиночного корабля на переходе морем. Тактический фон для действия моряков создали противолодочные самолёты Ил-38Н морской авиации флота. В рамках отработки задач катер провёл три артиллерийские стрельбы по воздушным мишеням.

Сегодня же комендоры «Р-14» огнем малокалиберной артиллерии уничтожили морскую плавающую мину.

Ранее корабль провел серию частных тренировок и выполнил постановку радиоэлектронных помех.