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Разработчиком «Новичка» оказался старый русофоб и предатель


Добавлено: 14 мар 2018 в 22:01, Категория: Политика
Разработчиком «Новичка» оказался старый русофоб и предатель

Cпецслужбы России причастны к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, потому что препарат «Новичок», которым их отравили, производится только в России. Об этом в интервью британской The Telegraph заявил 83-летний Вил Мирзаянов — бывший советский химик, эмигрировавший в 1996 году в США.

По словам Мирзаянова, «Новичок» — боевое отравляющее вещество (БОВ), которое в десять раз эффективнее зарубежных аналогов, даже несколько граммов этого препарата могут представлять смертельную опасность для большого числа людей. «В летнее время всего двух граммов будет достаточно, чтобы убить 500 человек», — заявил химик. Мирзаянов также высказал опасение, что распыленный в отношении Скрипаля и его дочери «Новичок» повредит остальным жителям Солсбери.

Хотя Сергей и Юлия Скрипаль пока живы и находятся в реанимации, Мирзаянов считает, что они фактически мертвы. «Этот человек (Скрипаль) и его дочь практически погибли. Даже если они выжили, они уже не смогут восстановиться», — заявил химик, добавив, что противоядия от «Новичка» не существует.

Соглашаясь с позицией британского премьера Терезы Мэй насчет отравления в Солсбери, Мирзаянов сказал: «Только Россия могла это сделать. Они (российские спецслужбы — EADaily) могут отправить его куда угодно в дипломатическом багаже». Далее химик рассказал, что смертоносный «Новичок» состоит из безвредных веществ, которые можно купить в любом хозяйственном магазине. Убойный эффект получается при смешении этих веществ. Формула БОВ, как говорит химик, засекречена и известна только российским спецслужбам.

Шокирующие признания Мирзаянов давал Telegraph из своего дома в Нью-Джерси. Химик-эмигрант примерно в это же время поведал британской Daily Mail более развернутую версию «атаки в Солсбери» — заявил, что убийство Скрипаля и его дочери лично «заказал» президент России Владимир Путин. «Путин думает, что он может убивать своих врагов везде. Они нетерпимы к любым оппонентам». По словам химика, «атака в Солсбери» — «наглядная демонстрация» того, что Россия — страна-террорист. На примере Скрипаля, говорит Мирзаянов, российское правительство показало людям, которые в курсе секретных действий российских спецслужб, что «их ожидает та же участь».

В интервью Daily Mail Мирзаянов рассказал, что существует четыре вида «Новичка». Этот яд в готовом виде представляет аэрозоль, который практически незаметен в воздухе и легко попадает в дыхательные пути жертвы. Как говорит Мирзаянов, убивает «Новичок» путем блокирования ферментов, которые контролируют нервные рецепторы в головном мозге. «Это настоящая пытка. Яд парализует, вызывает судороги. Вы не можете дышать, а потом умираете. В маленьких дозах муки могут продолжаться несколько недель».

Следует отметить, что ужасы о БОВ, который якобы приготовили в России для всего «цивилизованного мира», Мирзаянов описывал британцам со знанием дела. Однако химик-эмигрант нагло солгал, когда сказал, что формула «Новичка» известна только спецслужбам России. У себя в Facebook Мирзаянов 12 марта 2018 года написал: «Тереза Мэй заявила, что для покушения на Скрипаля был использован „Новичок“». И тут же похвалился: «Его химическая формула опубликована лишь в моей книге». Мирзаянов также сказал британским СМИ, что «Новичок» изобрели «в 50 милях от Москвы». Но на самом деле это расстояние — 954 км. Это город Шиханы в Саратовской области, Государственный НИИ органической химии и технологии (ГНИИОХТ), отраслевой отдел ГНИИОХТ, занимавшийся в советские годы противодействием зарубежным техническим разведкам. С 1986 по 1990 годы и.о. начальника этого отдела был сам Вил Султанович Мирзаянов, которого советское государство допустило до секретной программы «Фолиант». Мирзаянов лично разрабатывал и испытывал БОВ под рабочим названием «Новичок». Этот яд должен был превосходить имеющиеся у западных разведок аналоги. И, что самое важное, никогда не применялся советскими спецслужбами на практике. В тот момент разведки Запада превосходили СССР по ядам, и КГБ СССР в этой области добивался того, что ракетчики называют «ядерным балансом». Мирзаянов имел высшую степень допуска к секретным материалам по «Новичку»…

Немного о биографии профессионального отравителя. Само собой разумеется, Мирзаянов был членом КПСС, однако партбилет сжег в 1989 году, когда примкнул к «перестройщикам». В августе 1991 года поддержал Бориса Ельцина. В октябре 1991 года московская газета «Куранты» опубликовала статью Мирзаянова «Инверсия», где автор выложил материалы секретных разработок бывшего родного НИИ. В сентябре 1992 года в «Московских новостях» выходит еще одна статья Мирзаянова «Отравленная политика». Там бывший советский химик детально рассказал про программу «Фолиант» и разработку семейства БОВ «Новичок». За разглашение государственной тайны на Мирзаянова завели уголовное дело и заключили в СИЗО «Лефортово». Но в 1994 году уголовное дело прекратили, Мирзаянова выпустили на свободу, а в 1996 году позволили эмигрировать в США.

Почему предателю Родины Мирзаянову дали уйти от ответственности, Мирзаянов сам рассказал в интервью татарским национал-сепаратистским ресурсам. «Мой арест вызвал движение протеста во всем мире, особенно на Западе, среди ученых, политиков и законодателей. Джордж Сорос в своем специальном заявлении заявил, что: „…если несправедливо преследуемый ученый Вил Мирзаянов не будет освобожден, я прекращу помощь, оказываемую мной научным учреждениям России“. В тот год его помощь составляла 400 миллионов долларов», — хвалился Мирзаянов в 1999 году в интервью «Татарской газете». Едва приехав в Америку, Мирзаянов получил должность профессора химии в Принстонском университете. Другие менее успешные эмигранты из СССР в США считали тогда за счастье устроиться охранниками или таксистами…

После эмиграции Мирзаянов долго пугал «советской химической угрозой» различные СМИ. Но редакторы изданий, как удалось узнать EADaily, стали раз за разом отказывать ему в публикации. Они сочли, что бывший советский химик психически нездоров — настолько неадекватно вел себя Мирзаянов в общении с прессой. Сейчас в России от Мирзаянова дистанцируются даже бывшие друзья по татарскому национал-сепаратистскому движению. В 2008 году съезд татарских националистов в Набережных Челнах (всего около 100 человек) объявил его «президентом независимого Татарстана в изгнании». В «теневой кабинет» помимо гражданина США Мирзаянова, вошли еще подданные Германии и Турции — всего пять человек.

А бывший родной НИИ Мирзаянова в Шиханах «засветился» в 1995 году в деле о смерти банкира Ивана Кивелиди, секретаря Кивелиди и патологоанатома, который производил вскрытие тел погибших. Выяснилось, что причиной этой серии смертей был 1 миллиграмм яда, нанесенный на телефонную трубку в кабинете банкира. Следствием установлено, что яд был синтезирован в ГНИИОХТ в Шиханах. Вполне возможно, что Кивелиди и другие жертвы яда умерли от «Новичка». До сих пор не списана со счетов версия, что к их смертям мог быть причастен Борис Березовский, чьи связи с западными разведками — секрет Полишинеля. Раз, как говорит Мирзаянов, формула «Новичка» есть только в его книге, возникает вопрос. Где гарантия, что старый русофоб и предатель не рассказал не продал секрет БОВ «заинтересованным лицам», которых, судя по биографии Скрипаля, было немало?

https://eadaily.com/ru/news/2018/03/14/po-delu-skripalya-svidetelstvuet-prezident-tatarstana-v-izgnanii



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Добавлено: 14 мар 2018 в 22:01, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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