Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы в рамках стартующего тактико-специального учения совершили марш в Оренбургскую область

Миротворческая бригада Центрального военного округа (ЦВО) в рамках учения совершила 200-километрый марш на бронетранспортерах БТР-82АМ из Самарской в Оренбургскую область.

Колонна военной техники протяженностью более 1 км двигалась по автомобильным дорогам общего пользования в сопровождении военной автоинспекции. Марш был совершен на Тоцкий полигон, где на этой неделе пройдет плановое тактическое-специальное учение с отработкой миротворческих задач. В нем примут участие более 1 тыс. военнослужащих и свыше 200 единиц техники.

Ранее бригада была поднята по тревоге на месте постоянной дислокации и выполнила все мероприятия по приведению подразделений в боевую готовность.