Российский горнолыжник завоевал серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде

Российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевал серебряную медаль в гигантском слаломе в классе «стоя» на Паралимпийских играх в Пхеньчхане.

Бугаев показал результат 2 минуты 13,49 секунды.

Для Бугаева эта медаль стала второй на Играх в Пхёнчхане. Ранее он завоевал золото в суперкомбинации.

На Паралимпиаде в Сочи спортсмен завоевал золото в слаломе и суперкомбинации, серебро - в скоростном спуске и гигантском слаломе, бронзу - в супергиганте.

Напомним, Паралимпиада-2018 проводится с 9 по 18 марта, российские спортсмены выступают на ней под нейтральным флагом.