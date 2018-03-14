"Салават Юлаев" обыграл "Авангард" в 7-м матче и вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" нанес поражение омскому "Авангарду" в овертайме в седьмом матче и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.

Встреча, состоявшаяся в Уфе, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0). В составе хозяев отличились Антон Бурдасов (29-я минута), Тему Хартикайнен (58) и Максим Гончаров (73), у гостей голы забили Семен Кошелев (12) и Максим Чудинов (60).

"Салават" выиграл серию со счетом 4-3, соперником уфимской команды в 1/4 финала плей-офф будет челябинский "Трактор".

В прошлом сезоне уфимцы уступили казанскому "Ак Барсу" в первом круге плей-офф со счетом 1-4.