СБ ООН соберется обсудить дело Скрипаля вечером 14 марта

В постоянном представительстве Великобритании при ООН сообщили ТАСС, что открытое заседание Совет Безопасности организации соберется 14 марта в 22:00 мск для обсуждения инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

В постпредстве уточнили, что с докладом выступит и.о. постоянного представителя Великобритании Джонатан Аллен.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение недели.

Напомним, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергея Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом, который британские спецслужбы идентифицировали как боевой газ «Новичок», разработанный в Советском Союзе. На основании этого вывода Тереза Мэй обвинили Россию в причастности к инциденту, назвав действия Москвы «неизбирательным и безответственным действием против Соединенного королевства».