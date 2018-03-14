Сделайте свой корпоратив веселее и интереснее

В последнее время крупные фирмы и компании все чаще обращаются в различные агентства, занимающиеся подготовкой мероприятий, с заказом на проведение корпоратива. Причем большой популярностью пользуются не просто конкурсы и концерты, а именно корпоративные игры.

Корпоративная «Своя игра» с Петром Кулешовым – одна из самых известных и самых востребованных игр на мероприятиях разных компаний. Эта игра хорошо известна как телевизионная викторина, в которой участники соревнуются в своей эрудированности и осведомленности. А её несменный ведущий Петр Кулешов – единственный человек, способный профессионально провести игру и оставить после неё положительные эмоции.

Суть игры достаточно проста: есть три участника, которые расположены за отдельными пьедесталами с кнопками, и есть один ведущий, расположенный напротив них. Задача ведущего – предложить участникам выбрать конкретную категорию вопросов и конкретный вопрос, а потом зачитать его. После прочтения, участники, знающие должны нажать на кнопку и дать ответ. Заранее нажимать на кнопку нельзя, так как со счета игрока будут сняты штрафные баллы. Задание может быть как в вопросительной, так и в утвердительной форме, и в таком случае участники должны понять, что скрывается за этим утверждением. Каждое задание имеет свою «цену», то есть то количество очков, которое прибавляется у игрока, давшего правильный ответ, или отнимается у того игрока, кто ответил неверно. Причем задания выводятся на специальный экран, могут быть не только в текстовой форме, но и в форме аудио- или видеозаписи, а также в виде фотографии. Всего заданий 30, они разделены на 6 категорий разных по тематике. На финальном раунде участникам предлагается только 1 вопрос.