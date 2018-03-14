Сенсационная правда из ДНР: выяснилось, как СБУ купила вооружение у Донецка, озвучена цель

Донбасс, последние новости сегодня – 14 марта. В Донецкой народной республике сообщили о том, как представитель СБУ обратился за помощью к Донецку. Сенсационное заявление сделал вице-премьер ДНР Александр Тимофеев, отвечающий за военно-промышленный комплекс республики.

В интервью журналистам проекта WarGonzo он неожиданным образом высказался по ситуации вокруг задержания главы Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

Как выяснилось, оружие из ДНР ранее на самом деле направлялось на Украину. Покупателем вооружения выступил офицер СБУ.

Вооружение потребовалось Службе безопасности Украины для ликвидации национальных батальонов, отметили в ДНР. Информацию передает издание «Русская Весна».