Северные страны заняли верхушку рейтинга счастливой жизни

Организация объединенных наций обнародовала очередной доклад The World Happiness Report — оценку уровня счастья у жителей 156 стран мира на основе статистики по ряду показателей (ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие).

Подобные доклады ежегодно составляются с 2012 года. Особенностью рейтинга нынешнего года стало включение в оценку проживающих в 117 странах иммигрантов.

«Финляндия впервые достигла первого места в данном отчете. Норвегия, лидировавшая в прошлом докладе, опустилась на второе место», — цитирует текст доклада РИА Новости. Также в десятку лидеров по уровню счастья населения вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.

Составители рейтинга зафиксировали снижение уровня счастья в Соединенных Штатах по сравнению с прошлым годом: в предыдущем докладе они заняли 14-е место, в нынешнем — 18-е.

«Индекс счастья в опросе происходит от здорового количества как личной свободы, так и социального обеспечения, что перевешивает, например, тот показатель, что жители этих стран платят одни из самых высоких налогов в мире», — цитирует газета Ilta-Lehti комментарий гендиректора научно-исследовательского института счастья в Копенгагене Мейка Викинга.

Авторы доклада отметили, что верхушку рейтинга заняли северные страны, стабильно демонстрирующие свои высокие возможности по обеспечению счастья людей и создания хороших условий для жизни населения.