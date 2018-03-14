Шоу Филиппа Киркорова в Мэдисон-Сквер-Гардене

Как известно, культурным сердцем Нью-Йорка является поистине уникальное место, - Мэдисон-Сквер-Гарден. Это огромнейшая спортивная площадка, в которой ежемесячно проводится немалое количество выступлений артистов и прочих событий. Сентябрь 2018 года – также насыщен в программе, но в этот раз этот зал ждет особенный приглашенный гость.

Как стало известно, 23 сентября в зале Медисон-Сквер-Гарден будет проведен крупный концерт, в ходе которого будут участвовать многие известные шоу-звезды, вроде Джеймса Бэя, Джоана Баеза, Билли Джэла и многих других. Среди этих выступающих будет участвовать и известный певец Филипп Киркоров, который по праву считается королем поп-музыки России. Стоимость билетов составляет от 96 до 467 долларов США, а их общее количество составляло на момент начала продаж 17 тысяч.

Многое известно и об организации концерта. Во-первых, все будет выполняться по специальной программе, которую для Филиппа выполнил всемирно известный Франко Драгоне, также прославившийся своим “Цирком дю Солей”. Во-вторых, в СМИ проскользнула ориентировочная стоимость организации, - это 6,5 миллионов евро. Боле 150 человек будет поддерживать мероприятие во время выступления русского исполнителя, среди которых 75 – профессиональные танцоры, которые будут присутствовать на сцене вместе с Филиппом Киркоровым.

Шоу представлено под слоганом “Я”, где указано о возвращении именитого исполнителя в США спустя 10 лет своего аншлагового тура. С каждым днем шансы попасть на данное мероприятие тают на глазах и уже не за горами сентябрь. Безусловно, это уникальное событие в рамках для всего Нью-Йорка, которое невозможно пропустить!

Источник ZakazArtistov.com