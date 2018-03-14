Штаб «АТО» сообщил о погибшем военном

На оккупированной Киевом территории ДНР между населенными пунктами Ивано-Дарьевка и Спорное (Артемовский район) обнаружено тело мужчины в военной форме без документов, удостоверяющих личность.

Как уточняет пресс-центр штаба «АТО», мертвого мужчину обнаружили местные жители.

Подробностей о характере повреждений или вероятной причине смерти военного пресс-центр «АТО» не сообщает, уточняя лишь, что тело доставлено в Артемовское (на «декоммунизированный» лад — Бахмутское, прим. РВ) отделение бюро судебно-медицинских экспертиз Управления нацполиции в «Донецкой области» для проведения вскрытия и гистологической экспертизы.