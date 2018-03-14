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Силовые ведомства РФ закупили продукцию взламывающей iPhone компании


Добавлено: 14 мар 2018 в 16:34, Категория: Новости на сегодня
Силовые ведомства РФ закупили продукцию взламывающей iPhone компании

Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ), Следственного комитета (СК) и министерства внутренних дел (МВД) России закупают у израильской компании Cellebrite программное обеспечение. Примечательно, что эта компания недавно объявила о взломе iPhone последней модели и операционной системы Apple iOS 11.

«Русская служба Би-би-си», изучив публикации на сайте госзакупок, обратила внимание на то, что управление Следственного комитета по Волгоградской области приобрело комплекс UFED Touch2 производства Cellebrite, предназначенный для автономного съема информации, потратив на него 800 тысяч рублей, а хабаровское краевое управление МВД выделило 1,2 млн рублей на закупку обновления программы UFED Touch для исследования мобильных устройств.

Также оборудование производства компании Cellebrite покупал Сбербанк, пресс-служба которого пояснила, что оно применяется как антивирусное средство для устройств с операционной системой Android.

По данным «Русской службы Би-Би-Си», оборудование и программное обеспечение Cellebrite позволяет взламывать айфоны без каких-либо специальных навыков — требуется только физический доступ к взламываемому устройству и время: на взлом старых моделей требуются считаные секунды, современные можно вскрыть за несколько дней. Это касается смартфонов и на iOS, и на андроиде.



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Добавлено: 14 мар 2018 в 16:34, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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