Ситуация на Донбассе: один из “главарей” боевиков сделал абсурдное заявление об украинской армии

Террористы “Донецкой народной республики” продолжают “проливать свет” на “зловещие планы ВСУ”. На этот раз боевики заявили о том, что украинские военные обстреливают служебные автомобили сотрудников компании “Вода Донбасса”, преследуя цель “взять под свой контроль подачу воды” на территорию так называемой “ДНР”.Очередным нелепым заявлением о ВСУ отметился Эдуард Басурин, считающий себя “заместителем командующего оперативным командованием” непризнанной “ДНР”.Боевики утверждают, что украинские военные твердо намерены ввести на Донецкую фильтровальную станцию “свой” персонал.