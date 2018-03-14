Слуцкий рассказал о международном парламентском представительстве на выборах Президента России

Более трёхсот авторитетных иностранных политиков и общественных деятелей приняли приглашение принять участие в наблюдении за выборами Президента России, заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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Госдума пригласила 318 иностранных наблюдателей на выборы президента, заявил Слуцкий

Среди тех, кто уже принял приглашение российской стороны наблюдать за ходом предстоящей кампании, политик назвал бывшего председателя ПАСЕ, члена сената Испании Педро Аграмунта, депутата парламента Испании Джорди Шуклу, почётного члена французского парламента и сопредседателя «Франко-российского диалога» Тьерри Мариани и других известных зарубежных парламентариев.

«Ожидаем также, что приедут и депутаты Европарламента, министры, мэры городов. Будет мощное представительство индивидуальных наблюдателей на выборах Президента РФ, и Комитет Госдумы по международным делам провёл здесь большую работу», — цитирует Слуцкого пресс-служба комитета.

Ранее Госдума направила приглашения 318 иностранным наблюдателям из 78 стран Европы, Азии, Африки, Австралии и Южной Америки. Среди них 24 депутата Европарламента, 133 сенатора и депутата национальных парламентов, которые одновременно являются членами международных организаций, в том числе ПАСЕ, 8 мэров и министров, 126 глав информационно-аналитических центров и общественно-политических деятелей, а также 21 экс-парламентарий.

Одновременно около 15 приглашённых отказались по собственным причинам приехать в Россию, добавил Слуцкий.

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