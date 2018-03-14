СМИ: 46-летний Джастин Теру встречается с 25-летней художницей Петрой Коллинз

Джастин Теру и Петра Коллинз

После новости о расставании Джастина Теру и Дженнифер Энистон поклонники пары и СМИ стали строить догадки, что же стало причиной этого разрыва. Среди основных теорий были предположения о том, что Джастин и Дженнифер были слишком разными людьми и даже жили раздельно, а идти на компромисс актер не хотел. Но большинство все же склонялось к тому, что главную роль в расставании супругов сыграла другая женщина (о том, что Теру большой ловелас, в Голливуде ходило немало слухов). И это действительно похоже на правду! Как сообщают западные СМИ, актер уже закрутил новый роман. Возлюбленной 46-летнего Теру стала 25-летняя художница из Нью-Йорка Петра Коллинз.

Петра Коллинз

Очевидцы недавно видели пару вместе за ужином, и Теру, по их словам, казался одержимым своей новой девушкой. Впрочем, знакомы Теру и Коллинз, судя по всему, давно. Еще до расставания с Энистон он в своем Instagram выложил фотографию, на котором отметил новую возлюбленную.

Джастин Теру и Петра Коллинз

Что еще любопытно, Селена Гомес, которая была с Петрой в приятельских отношениях, отписалась от нее в соцсети. Почему она это сделала? Дело в том, что Селена и Дженнифер Энистон давно дружат, а тот факт, что Теру закрутил роман с Петрой, еще будучи женатым на Энистон, ее, конечно, сильно возмутил. Кстати, любвеобильный Теру успел недавно пофлиртовать и с Гомес, обратившись к ней в своем блоге в довольно неоднозначной манере.

В общем, этот актер, кажется, играет с огнем, но его это, похоже, ничуть не смущает.

Селена Гомес и Дженнифер Энистон

Джастин Теру