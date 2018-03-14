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СМИ: Основатель IKEA Ингвар Кампрад завещал часть состояния Северной Швеции


Добавлено: 14 мар 2018 в 06:42, Категория: Новости на сегодня
СМИ: Основатель IKEA Ингвар Кампрад завещал часть состояния Северной Швеции

Основатель компании IKEA Ингвар Кампрад завещал часть своего состояния детям. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.

По информации издания, часть состояния Кампрада будет направлена на развитие бизнес-проектов в Норрланде (север Швеции). Глава IKEA Foundation Пер Хеггенес рассказал, что основатель компании всегда интересовался провинцией и часто бывал там. Он хотел, чтобы у молодежи не было необходимости уезжать оттуда.

Кампрад 27 января скончался на 92-м году жизни. С 1988 года он не занимался управлением сетью, выполняя роль старшего советника.



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Добавлено: 14 мар 2018 в 06:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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